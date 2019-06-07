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Авария на Дунае: погибших будут идентифицировать с помощью ДНК

Авария на Дунае: погибших будут идентифицировать с помощью ДНК

Киев  •  УНН

 • 11977 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Тела погибших в результате столкновения судов на Дунае будут идентифицировать с помощью анализа ДНК, сообщает УНН со ссылкой на euronews.

Еще 25 тел спасатели подняли из воды. 

"Тела при аварии так пострадали, что их невозможно было идентифицировать традиционными методами - с помощью фотографий или документов. Поэтому мы взяли образцы ДНК, а также отпечатки пальцев и зубов", - говорится в заявлении подполковника венгерской полиции Жужанны Крец.

10 человек считаются до сих пор пропавшими. Среди погибших члены экипажа, двое граждан Венгрии и южнокорейские туристы.

На месте аварии работают водолазы и инженеры. Кран, которым надеялись поднять затонувший катер, до сих пор не доставлен из-за высокого уровня воды в реке Дунай. Сейчас специалисты ищут другой способ подъема судна.

Прокуратура Венгрии сообщила о том, что капитан лайнера Viking Sigyn после трагедии удалил со своего мобильного телефона все данные. А также отметила, что в апреле, управляя другим круизным лайнером в Нидерландах, он был причастен к столкновению с грузовым судном. При той аварии никто не пострадал.

Напомним, количество жертв в результате аварии туристического катера в Будапеште возросло до 19-ти.

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