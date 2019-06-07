Аварія на Дунаї: загиблих будуть ідентифікувати за допомогою ДНК
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Тіла загиблих внаслідок зіткнення суден на Дунаї будуть ідентифікувати за допомогою аналізу ДНК, повідомляє УНН з посиланням на euronews.
Ще 25 тіл рятувальники підняли з води.
"Тіла при аварії так постраждали, що їх неможливо було ідентифікувати традиційними методами - за допомогою фотографій або документів. Тому ми взяли зразки ДНК, а також відбитки пальців і зубів", - йдеться у заяві підполковника угорської поліції Жужанни Крец.
10 осіб вважаються досі зниклими. Серед загиблих члени екіпажу, двоє громадян Угорщини та південнокорейські туристи.
На місці аварії працюють водолази та інженери. Кран, яким сподівались підняти затонулий катер, досі не доставлений через високий рівень води в річці Дунай. Наразі спеціалісти шукають інший метод для підйому судна.
Прокуратура Угорщини повідомила про те, що капітан лайнера Viking Sigyn після трагедії видалив зі свого мобільного телефону всі дані. А також зазначила, що в квітні, керуючи іншим круїзним лайнером у Нідерландах, він був причетний до зіткнення з вантажним судном. При цій аварії ніхто не постраждав.
Нагадаємо, кількість жертв внаслідок аварії туристичного катера в Будапешті зросла до 19-ти.