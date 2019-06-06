Український капітан перед зіткненням суден у Будапешті потрапив в аварію в Нідерландах

КИЇВ. 6 червня. УНН. У квітні громадянин України, капітан теплохода Viking Sygin, який потрапив в аварію з прогулянковим катером на річці Дунай, раніше був залучений в аварію судів у Нідерландах, передає УНН з посиланням на портал hvg.hu.