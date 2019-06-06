Український капітан перед зіткненням суден у Будапешті потрапив в аварію в Нідерландах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У квітні громадянин України, капітан теплохода Viking Sygin, який потрапив в аварію з прогулянковим катером на річці Дунай, раніше був залучений в аварію судів у Нідерландах, передає УНН з посиланням на портал hvg.hu.
Так, згідно з інформацією видання, капітан судна, який потрапив в аварію 1 квітня цього року в Нідерландах, і капітан в поточному справі - це одна особа. Повідомляється, що чоловік був раніше притягнутий до відповідальності в якості підозрюваного в Нідерландах.
Прокуратура також заявила, що капітан, згідно з висновками слідства, стер дані зі свого телефону після аварії в Угорщині.
Як повідомляв УНН, катер затонув на річці Дунай увечері 29 травня після зіткнення з круїзним судном. Інцидент стався біля мосту Маргіт у Будапешті. На борту катера перебували 35 осіб, серед яких два члени екіпажу і туристи з Південної Кореї.
Окружний суд Будапешта заарештував на місяць капітана теплохода Viking Sygin, громадянина України Юрія С., в зв'язку з аварією з прогулянковим катером на річці Дунай.
Нагадаємо, число жертв в результаті аварії збільшилася до 12 осіб.