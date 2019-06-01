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Авария туристического катера в Будапеште: суд арестовал украинского капитана

Авария туристического катера в Будапеште: суд арестовал украинского капитана

Киев  •  УНН

 • 12166 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Центральный окружной суд Буды в Будапеште арестовал в месяц капитана теплохода Viking Sygin, гражданина Украины Юрия С. в связи с аварией с прогулочным катером на реке Дунай, в результате чего погибли как минимум семь человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bors Online.

После суда адвокат Юрия С. сообщил, что капитан Viking Sygin выразил соболезнования родным и всем, кто был причастен к аварии, но продолжает утверждать, что он не допустил ошибки при массовой аварии.

В то же время суд установил, что капитан может быть освобожден под залог в размере 15 млн форинтов (примерно 1 385 00 гривен), но прокуратура подала апелляцию. Пока неизвестно, когда по делу будет вторая инстанция.

Сообщается, что перед зданием суда на его решение ожидало большое количество журналистов из Южной Кореи и Украины.

Как сообщал УНН, в Венгрии задержали украинского капитана судна, которое столкнулось на Дунае с катером.

По официальным данным, семь человек погибли и 21 считаются пропавшими без вести. Их ищут на участке Дуная к югу от центра Будапешта. Скорость воды в Дунае по-прежнему сильна. Об этом говорит тот факт, что одного из погибших нашли в 9 километрах от места трагедии.

Украинец является капитаном речного судна Viking Sygin, который столкнулся с прогулочным судном в венгерской столице Будапеште, в результате чего последний затонул с 35 людьми на борту.

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