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В Угорщині затримали українського капітана судна, яке зіткнулося на Дунаї з катером

В Угорщині затримали українського капітана судна, яке зіткнулося на Дунаї з катером

Київ • УНН

 • 8882 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Національна поліція Угорщини затримала капітана круїзного судна, яке 29 травня зіткнулося з туристичним катером в центрі Будапешта на річці Дунай. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт поліції Угорщини.

Затриманим виявився громадянин України з Одеси на ім'я Юрій. Йому 64 роки, його прізвище не уточнюється. Поліція підозрює його в халатності, яка призвела до людських жертв. В даний час чоловіка помістили під варту.

Нагадаємо, на прогулянковому катері Hableányka ("Русалонька") радянського виробництва в момент трагедії знаходилися 33 туриста з Південної Кореї і два члени екіпажу. Сімох з них вдалося врятувати, останнього потерпілого витягли з крижаної води через півгодини після події.

За офіційними даними, семеро людей загинули і 21 вважаються зниклими без вести. Їх шукають на ділянці Дунаю на південь від центру Будапешта. Швидкість води в Дунаї як і раніше сильна. Про це говорить той факт, що одного із загиблих знайшли в 9 кілометрах від місця трагедії.

Українець є капітаном річкового судна Viking Sygin, який зіткнувся з прогулянковим судном в угорській столиці Будапешті, у результаті чого останній затонув з 35 людьми на борту.

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