В Венгрии задержали украинского капитана столкнувшегося на Дунае с катером судна
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Национальная полиция Венгрии задержала капитана круизного судна, которое ранее столкнулось с туристическим катером в центре Будапешта на реке Дунай. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт полиции Венгрии.
Задержанным оказался гражданин Украины из Одессы по имени Юрий. Ему 64 года, его фамилия не уточняется. Полиция подозревает его в халатности, которая привела к человеческим жертвам. В настоящее время мужчину поместили под стражу.
Напомним, на прогулочном катере Hableányka ("Русалочка") советского производства в момент трагедии находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Семерых из них удалось спасти, последнего пострадавшего вытащили из ледяной воды через полчаса после происшествия. По официальным данным, семь человек погибли и 21 считаются пропавшими без вести. Их ищут на участке Дуная к югу от центра Будапешта. Течение в Дунае по-прежнему сильное. Об этом говорит тот факт, что одного из погибших нашли в 9 километрах от места трагедии.
Украинец является капитаном речного судна Viking Sygin, который столкнулся с прогулочным судном в венгерской столице Будапеште, в результате чего последний затонул с 35 людьми на борту.