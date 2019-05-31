В Венгрии задержали украинского капитана столкнувшегося на Дунае с катером судна

Задержанным оказался гражданин Украины из Одессы по имени Юрий. Ему 64 года, его фамилия не уточняется. Полиция подозревает его в халатности, которая привела к человеческим жертвам. В настоящее время мужчину поместили под стражу.

Напомним, на прогулочном катере Hableányka ("Русалочка") советского производства в момент трагедии находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Семерых из них удалось спасти, последнего пострадавшего вытащили из ледяной воды через полчаса после происшествия. По официальным данным, семь человек погибли и 21 считаются пропавшими без вести. Их ищут на участке Дуная к югу от центра Будапешта. Течение в Дунае по-прежнему сильное. Об этом говорит тот факт, что одного из погибших нашли в 9 километрах от места трагедии.

Украинец является капитаном речного судна Viking Sygin, который столкнулся с прогулочным судном в венгерской столице Будапеште, в результате чего последний затонул с 35 людьми на борту.