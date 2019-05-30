Украинца назвали капитаном корабля-участника смертельной аварии суден в Будапеште

Пресс-секретарь полиции Эдриан Пал подтвердил, что судно Hableany, совершавший обзорную экскурсию по Будапешту, перевернулась после столкновения с большим кораблем Viking Sigyn.

"Viking плыл под швейцарским флагом с украинским шкипером с многолетним стажем", - говорится в сообщении.

Представитель полиции сказал, что его и других членов экипажа допрашивают.

"Было начато уголовное расследование... за преступную небрежность на общественных водных путях", - цитирует Пала AFP.

"Полиция выдвинула уголовные обвинения против еще неопознанного подозреваемого", - добавил он.

По словам представителя полиции, на борту судна находились 35 человек, 22 мужчины, включая двух венгерских членов экипажа, 12 женщин и ребенок.

Местные власти сообщили, что венгерские спасатели разыскивают 21 человека, которые все еще считаются пропавшими без вести после того, как туристическое судно перевернулось накануне вечером. Из Дуная извлекли семь тел. Двое из жертв были опознаны, заявил пресс-секретарь полиции.

Ранее МИД Южной Кореи сообщило, что все 33 пассажира были гражданами Южной Кореи, и 19 из них все еще считаются пропавшими без вести. Два члена экипажа также пропали без вести.

"Поиски пропавших людей ведутся по всему течению Дуная через Венгрию", - сказал представитель пожарной службы Жольт Габор Палотай.

Спасатели ранее говорили, что семь человек выжили, их вытащили из воды, они не получили серьезных травматических повреждений, но имели переохлаждения.

Также указано, что туристическое судно Hableany - советское судно, изготовленное в 1949 году и отреставрировано в 1980-х годах.