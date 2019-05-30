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Затонулий у Будапешті прогулянковий катер збудували у Херсоні

Затонулий у Будапешті прогулянковий катер збудували у Херсоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Прогулянковий теплохід "Hableany", або "Русалка", який затонув в середу ввечері після зіткнення з круїзним лайнером на Дунаї в центрі Будапешта, був виготовлений у Херсоні. Про це повідомляє УНН, посилаючись на судовий реєстр Угорщини.

Згідно з даними реєстру, прогулянковий теплохід "Русалка" був моторним пасажирським судном проекту 544 (Москва), побудованим у 1949 році Херсонською суднобудівної компанією.

Його довжина становила 27,25 метра, ширина - 4,8 метра. Катер приводився в рух 150-сильним двигуном, і його палуба могла вмістити до 150 осіб. Швидкість судна досягала 19 км/год. З 1949 по 1992 рік судно використовувалося тільки в Радянському Союзі. У 1992 році воно стало власністю угорської компанії SZOT Cruises, а в 2003 році було передане компанії Panorama Deck Kft.

Раніше УНН повідомляв, що у Будапешті на Дунаї перекинувся прогулянковий катер. Спочатку було відомо про трьох загиблих, згодом кількість жертв зросла до 7 осіб.

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