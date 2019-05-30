Затонулий у Будапешті прогулянковий катер збудували у Херсоні

КИЇВ. 30 травня. УНН. Прогулянковий теплохід "Hableany", або "Русалка", який затонув в середу ввечері після зіткнення з круїзним лайнером на Дунаї в центрі Будапешта, був виготовлений у Херсоні. Про це повідомляє УНН, посилаючись на судовий реєстр Угорщини.