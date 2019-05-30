Кількість загиблих після аварії прогулянкового катера в Будапешті зросла до 7 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Семеро людей загинули в результаті перекидання прогулянкового катера на Дунаї в центрі Будапешта. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.
За даними агентства MTI, на борту судна могли перебувати 34 людини.
Раніше повідомлялося про трьох загиблих і 16 зниклих безвісти. Ще 14 туристів вдалося врятувати.
За інформацією від Угорської служби порятунку, серед постраждалих переважно громадяни східноазійських країн, переважно КНР. За даними агентства Reuters, на борту також були громадяни Південної Кореї.
Нагадаємо, зіткнення двох прогулянкових катерів сталося ввечері 29 травня на Дунаї біля парламенту Угорщини. Рятувальні роботи ускладнюються поганими погодними умовами.