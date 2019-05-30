Количество погибших после аварии прогулочного катера в Будапеште выросло до 7 человек

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 8944 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 34115 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 54309 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 70330 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118675 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110635 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137073 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144512 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130072 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130148 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество погибших после аварии прогулочного катера в Будапеште выросло до 7 человек

Количество погибших после аварии прогулочного катера в Будапеште выросло до 7 человек

Киев  •  УНН

 • 9027 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Семь человек погибли в результате опрокидывания прогулочного катера на Дунае в центре Будапешта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

По данным агентства MTI, на борту судна могли находиться 34 человека.

Ранее сообщалось о трех погибших и 16 пропавших без вести. Еще 14 туристов удалось спасти.

По информации от Венгерской службы спасения, среди пострадавших преимущественно граждане восточноазиатских стран, преимущественно КНР. По данным агентства Reuters, на борту также были граждане Южной Кореи.

Напомним, столкновение двух прогулочных катеров произошло вечером 29 мая на Дунае возле парламента Венгрии. Спасательные работы осложняются плохими погодными условиями.

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