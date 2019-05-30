Количество погибших после аварии прогулочного катера в Будапеште выросло до 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Семь человек погибли в результате опрокидывания прогулочного катера на Дунае в центре Будапешта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
По данным агентства MTI, на борту судна могли находиться 34 человека.
Ранее сообщалось о трех погибших и 16 пропавших без вести. Еще 14 туристов удалось спасти.
По информации от Венгерской службы спасения, среди пострадавших преимущественно граждане восточноазиатских стран, преимущественно КНР. По данным агентства Reuters, на борту также были граждане Южной Кореи.
Напомним, столкновение двух прогулочных катеров произошло вечером 29 мая на Дунае возле парламента Венгрии. Спасательные работы осложняются плохими погодными условиями.