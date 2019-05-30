У Будапешті на Дунаї перекинувся прогулянковий катер, є жертви і зниклі безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Щонайменше, три людини загинули, ще 16 числяться зниклими безвісти в результаті перекидання прогулянкового катера на Дунаї в центрі Будапешта. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.
За даними агентства MTI, на борту судна могли знаходитися 34 людини, більшість з них - туристи з країн Азії.
В даний час проводяться рятувальні роботи, вони унеможливлюються несприятливими погодними умовами.
Як повідомило агентство Reuters, катер був пришвартований біля будівлі угорського парламенту, коли з ним зіткнулося інше туристичне судно.
Нагадаємо, берегова охорона Японії в неділю повідомила, що чотири людини пропали безвісті після того, як два вантажних судна зіткнулися в Тихому океані на сході Японії.