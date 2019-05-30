В Будапеште на Дунае опрокинулся прогулочный катер, есть жертвы и пропавшие без вести

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 31962 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 52290 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 69336 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 83508 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121540 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111207 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137472 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144593 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130115 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130182 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Будапеште на Дунае опрокинулся прогулочный катер, есть жертвы и пропавшие без вести

В Будапеште на Дунае опрокинулся прогулочный катер, есть жертвы и пропавшие без вести

Киев  •  УНН

 • 14255 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. По меньшей мере, три человека погибли, еще 16 числятся пропавшими без вести в результате опрокидывания прогулочного катера на Дунае в центре Будапешта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

По данным агентства MTI, на борту судна могли находиться 34 человека, большинство из них - туристы из стран Азии.

В настоящее время проводятся спасательные работы, они затрудняются неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщило агентство Reuters, катер был пришвартован у здания венгерского парламента, когда с ним столкнулось другое туристическое судно.

Напомним, береговая охрана Японии в воскресенье сообщила, что четыре человека пропали без вести после того, как два грузовых судна столкнулись в Тихом океане на востоке Японии.

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