В Будапеште на Дунае опрокинулся прогулочный катер, есть жертвы и пропавшие без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. По меньшей мере, три человека погибли, еще 16 числятся пропавшими без вести в результате опрокидывания прогулочного катера на Дунае в центре Будапешта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
По данным агентства MTI, на борту судна могли находиться 34 человека, большинство из них - туристы из стран Азии.
В настоящее время проводятся спасательные работы, они затрудняются неблагоприятными погодными условиями.
Как сообщило агентство Reuters, катер был пришвартован у здания венгерского парламента, когда с ним столкнулось другое туристическое судно.
Напомним, береговая охрана Японии в воскресенье сообщила, что четыре человека пропали без вести после того, как два грузовых судна столкнулись в Тихом океане на востоке Японии.