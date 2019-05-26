В Тихом океане столкнулись грузовые суда: четыре члена экипажа пропали без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Береговая охрана Японии в воскресенье сообщила, что четыре человека пропали без вести после того, как два грузовых судна столкнулись в Тихом океане на востоке Японии, передаёт УНН ссылаясь на Xinhua.
По данным береговой охраны, 499-тонный Sumiho Maru и 499-тонное судно Sensho Maru столкнулись примерно в 12 км от Инубосаки в префектуре Тиба около 2:10 утра по местному времени.
Sensho Maru, базирующееся в Имабари, префектура Эхиме, затонуло, и четверо из пяти его членов экипажа пропали без вести. 60-летний капитан Сеншо Мару был спасен патрульным катером береговой охраны.
Все четыре члена экипажа на борту Sumiho Maru, в то же время, были спасены.
По данным береговой охраны, Sensho Maru перевозил около 1,3 тыс. тонн стали из Кашимы на востоке Японии в Осаку.
Во время происшествия в районе столкновения был сильный туман, видимость была низкой. Береговая охрана расследует причину аварии, патрульные суда и вертолеты продолжают поиск пропавших без вести.
Как сообщал УНН, в Москве на Серпуховско-Тимирязевской линии метро в тоннеле застряли сразу три поезда.