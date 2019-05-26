У Тихому океані зіткнулися вантажні судна: чотири члени екіпажу пропали безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Берегова охорона Японії в неділю повідомила, що чотири людини пропали безвісті після того, як два вантажних судна зіткнулися в Тихому океані на сході Японії, передає УНН з посиланням на Xinhua.
За даними берегової охорони, 499-тонний Sumiho Maru і 499-тонне судно Sensho Maru зіткнулися приблизно в 12 км від Інубосакі в префектурі Тіба близько 2:10 ранку за місцевим часом.
Sensho Maru, що базується в Имабари, префектура Ехіме, затонуло, і четверо з п'яти його членів екіпажу пропали безвісті. 60-річного капітана Сеншо Мару було врятовано патрульним катером берегової охорони.
Всі чотири члени екіпажу на борту Sumiho Maru, в той же час, були врятовані.
За даними берегової охорони, Sensho Maru перевозив близько 1,3 тис. тонн сталі з Кашима на сході Японії в Осаку.
Під час події в районі зіткнення був сильний туман, видимість була низькою. Берегова охорона розслідує причину аварії, патрульні судна і вертольоти продовжують пошук зниклих без вісти.
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