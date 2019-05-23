Авария в московском метро: сразу три поезда застряли в тоннеле
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Москве на Серпуховско-Тимирязевской линии метро в тоннеле застряли сразу три поезда, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
СМИ, со ссылкой на источник в экстренных службах, отмечает, что причина аварии - сбой.
Уточняется, что инцидент произошел между станциями "Кузьминки" и "Алтуфьево".
Как отмечается, поезда с пассажирами не могут тронуться с места уже около часа.
В метрополитене добавили, что в настоящее время все поезда отправились в сторону "Кузьминки".
Напомним, в метро Гонконга столкнулись два поезда.