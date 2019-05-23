Аварія у московському метро: відразу три поїзди застрягли у тунелі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У Москві на Серпуховсько-Тимірязєвській лінії метро у тунелі застрягли одразу три поїзди, передає УНН із посиланням на ТАСС.
ЗМІ з посиланням на джерело в екстрених службах, відзначає, що причина аварії — збій.
Уточнюється, що інцидент стався між станціями “Кузьминки” і “Алтуф’єво”.
Як зазначається, поїзди з пасажирами не можуть рушити з місця вже близько години.
У метрополітені додали, що в даний час всі поїзди вирушили в бік “Кузьминки”.
Нагадаємо, в метро Гонконгу зіткнулися два потяги.