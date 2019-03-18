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В метро Гонконгу зіткнулися два потяги

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Зіткнення двох порожніх поїздів сталося в ніч проти понеділка в метро Гонконгу, їх машиністи постраждали. Про це повідомила радіотелевещательная корпорація RTHK, передає УНН.

В метро Гонконгу зіткнулися два потяги

Аварія сталася на "червоній" гілці підземки біля станції "Сентрал" в діловому центрі міста під час тестування нової сигнальної системи. В результаті зіткнення один з поїздів зійшов з рейок, його вагони були пошматовані.

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Як повідомила оператор залізничного транспорту корпорація MTR, через інцидент, що стався у метрополітені, протягом дня не здійснюватиметься рух між сусідніми станціями "Сентрал" і "Едмірелті" на "червоній" гілці, яка пов'язує острів Гонконг з материковою частиною китайської столиці. На іншій ділянці цієї лінії поїзди курсують зі збільшеним інтервалом.

Як повідомляв УНН, щонайменше 24 людини загинули і ще 31 людина отримала поранення під час сходження з рейок товарного потягу в провінції Касаї Демократичної Республіки Конго.

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MTR commuters have been advised to use the Island Line to change between Admiralty and Central. Operations Director Adi Lau said the crash happened during a test of the new signalling system. https://t.co/QapwqWrQtm pic.twitter.com/2xxuOSihja

— Hong Kong Free Press (@HongKongFP) 18 березня 2019 р.

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