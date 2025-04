В метро Гонконгу зіткнулися два потяги

Аварія сталася на "червоній" гілці підземки біля станції "Сентрал" в діловому центрі міста під час тестування нової сигнальної системи. В результаті зіткнення один з поїздів зійшов з рейок, його вагони були пошматовані.

Як повідомила оператор залізничного транспорту корпорація MTR, через інцидент, що стався у метрополітені, протягом дня не здійснюватиметься рух між сусідніми станціями "Сентрал" і "Едмірелті" на "червоній" гілці, яка пов'язує острів Гонконг з материковою частиною китайської столиці. На іншій ділянці цієї лінії поїзди курсують зі збільшеним інтервалом.

Як повідомляв УНН, щонайменше 24 людини загинули і ще 31 людина отримала поранення під час сходження з рейок товарного потягу в провінції Касаї Демократичної Республіки Конго.

