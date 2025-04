В метро Гонконга столкнулись два поезда

Авария произошла на "красной" ветке подземки возле станции "Сентрал" в деловом центре города во время тестирования новой сигнальной системы. В результате столкновения один из поездов сошел с рельс, его вагоны разорвало.

Как сообщила оператор железнодорожного транспорта корпорация MTR, из-за инцидента, который произошел в метрополитене, в течение дня не будет осуществляться движение между соседними станциями "Сентрал" и "Едмирелти" на "красной" ветке, которая связывает остров Гонконг с материковой частью китайской столицы. На другом участке этой линии поезда курсируют с увеличенным интервалом.

MTR commuters have been advised to use the Island Line to change between Admiralty and Central. Operations Director Adi Lau said the crash happened during a test of the new signalling system. https://t.co/QapwqWrQtm pic.twitter.com/2xxuOSihja

- Hong Kong Free Press (@HongKongFP) 18 марта 2019