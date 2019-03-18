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В метро Гонконга столкнулись два поезда

Киев • УНН

 • 22024 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Столкновение двух пустых поездов произошло в ночь на понедельник в метро Гонконга, их машинисты пострадали. Об этом сообщила радиотелевещательная корпорация RTHK, передает УНН.

В метро Гонконга столкнулись два поезда

Авария произошла на "красной" ветке подземки возле станции "Сентрал" в деловом центре города во время тестирования новой сигнальной системы. В результате столкновения один из поездов сошел с рельс, его вагоны разорвало. 

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Как сообщила оператор железнодорожного транспорта корпорация MTR, из-за инцидента, который произошел в метрополитене, в течение дня не будет осуществляться движение между соседними станциями "Сентрал" и "Едмирелти" на "красной" ветке, которая связывает остров Гонконг с материковой частью китайской столицы. На другом участке этой линии поезда курсируют с увеличенным интервалом.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 24 человека погибли и еще 31 человек получил ранения во время схода с рельсов товарного поезда в провинции Касаи Демократической Республики Конго.

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MTR commuters have been advised to use the Island Line to change between Admiralty and Central. Operations Director Adi Lau said the crash happened during a test of the new signalling system. https://t.co/QapwqWrQtm pic.twitter.com/2xxuOSihja

- Hong Kong Free Press (@HongKongFP) 18 марта 2019

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