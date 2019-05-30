Затонувший в Будапеште прогулочный катер построили в Херсоне

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19:45 • 36409 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 57782 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 74633 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 88340 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122225 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111437 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137646 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144615 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130194 просмотра

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Затонувший в Будапеште прогулочный катер построили в Херсоне

Затонувший в Будапеште прогулочный катер построили в Херсоне

Киев  •  УНН

 • 85425 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Прогулочный теплоход "Hableany", или "Русалка", затонувший в среду вечером после столкновения с круизным лайнером на Дунае в центре Будапешта, был изготовлен в Херсоне. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на судебный реестр Венгрии.

Согласно данным реестра, прогулочный теплоход "Русалка" был моторным пассажирским судном проекта 544 (Москва), построенным в 1949 году Херсонской судостроительной компанией.

Его длина составляла 27,25 метра, ширина - 4,8 метра. Катер приводился в движение 150-сильным двигателем, и его палуба могла вместить до 150 человек. Скорость судна достигала 19 км/ч. С 1949 по 1992 год судно использовалось только в Советском Союзе. В 1992 году оно стало собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 году было передано компании Panorama Deck Kft.

Ранее УНН сообщал, что в Будапеште на Дунае перевернулся прогулочный катер. Сначала было известно о трех погибших, со временем количество жертв возросло до 7 человек.

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