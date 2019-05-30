Затонувший в Будапеште прогулочный катер построили в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Прогулочный теплоход "Hableany", или "Русалка", затонувший в среду вечером после столкновения с круизным лайнером на Дунае в центре Будапешта, был изготовлен в Херсоне. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на судебный реестр Венгрии.
Согласно данным реестра, прогулочный теплоход "Русалка" был моторным пассажирским судном проекта 544 (Москва), построенным в 1949 году Херсонской судостроительной компанией.
Его длина составляла 27,25 метра, ширина - 4,8 метра. Катер приводился в движение 150-сильным двигателем, и его палуба могла вместить до 150 человек. Скорость судна достигала 19 км/ч. С 1949 по 1992 год судно использовалось только в Советском Союзе. В 1992 году оно стало собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 году было передано компании Panorama Deck Kft.
Ранее УНН сообщал, что в Будапеште на Дунае перевернулся прогулочный катер. Сначала было известно о трех погибших, со временем количество жертв возросло до 7 человек.