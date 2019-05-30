Аварія прогулянкового катера в Будапешті: зросла кількість жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У аварії прогулянкового катера на Дунаї в центрі Будапешта зросла кількість жертв. Наразі відомо про вісім осіб, повідомляє агентство Reuters, посилаючись на представника МЗС Південної Кореї, передає УНН.
За даними агентства, усього на човні було 35 осіб - 33 туристи з Південної Кореї і два члени екіпажу.
Як повідомляв УНН, в результаті інциденту загинули семеро туристів, тривають пошуки 16 зниклих безвісти.
Нагадаємо, зіткнення двох прогулянкових катерів сталося ввечері 29 травня на Дунаї біля парламенту Угорщини.
Зазначимо, що прогулянковий теплохід "Hableany", або "Русалка", який затонув в середу ввечері після зіткнення з круїзним лайнером на Дунаї в центрі Будапешта, був виготовлений у Херсоні.