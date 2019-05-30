Авария прогулочного катера в Будапеште: возросло количество жертв
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В аварии прогулочного катера на Дунае в центре Будапешта возросло количество жертв. Известно о восьми людях, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителя МИД Южной Кореи, передает УНН.
По данным агентства, всего на лодке было 35 человек - 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа.
Как сообщал УНН, в результате инцидента погибли семь туристов, продолжаются поиски 16 пропавших без вести.
Напомним, столкновение двух прогулочных катеров произошло вечером 29 мая на Дунае возле парламента Венгрии.
Отметим, что прогулочный теплоход "Hableany", или "Русалка", затонувшеий в среду вечером после столкновения с круизным лайнером на Дунае в центре Будапешта, был изготовлен в Херсоне.