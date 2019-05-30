Українця назвали капітаном корабля-учасника смертельної аварії суден у Будапешті

КИЇВ. 30 травня. УНН. Українець є капітаном річкового судна Viking Sygin, який зіткнувся з прогулянковим судном в угорській столиці Будапешті, у результаті чого останній затонув з 35 людьми на борту. Про це УНН повідомляє з посиланням на dpa.