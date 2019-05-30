Українця назвали капітаном корабля-учасника смертельної аварії суден у Будапешті

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Українець є капітаном річкового судна Viking Sygin, який зіткнувся з прогулянковим судном в угорській столиці Будапешті, у результаті чого останній затонув з 35 людьми на борту. Про це УНН повідомляє з посиланням на dpa.

Прес-секретар поліції Едріан Пал підтвердив, що судно Hableany, що здійснював оглядову екскурсію по Будапешту, перекинулася після зіткнення з більшим кораблем Viking Sigyn.

"Viking плив під швейцарським прапором з українським шкіпером з багаторічним стажем", - йдеться у повідомленні.

Представник поліції сказав, що його та інших членів екіпажу допитують.

"Було розпочато кримінальне розслідування... за злочинну недбалість на громадських водних шляхах", - цитує Пала AFP.

"Поліція висунула кримінальні обвинувачення проти ще невпізнаного підозрюваного", - додав він.

За словами представника поліції, на борту судна перебували 35 людей, 22 чоловіки, включаючи двох угорських членів екіпажу, 12 жінок і дитина.

Місцева влада повідомила, що угорські рятувальники розшукують 21 людину, які все ще вважаються зниклими безвісти після того, як туристичне судно перекинулося напередодні ввечері. З Дунаю витягли сім тіл. Двоє з жертв були упізнані, заявив прес-секретар поліції.

Раніше МЗС Південної Кореї повідомило, що всі 33 пасажири були громадянами Південної Кореї, і 19 з них все ще вважаються зниклими безвісти. Два члена екіпажу також зникли безвісти.

"Пошуки зниклих людей ведуться по всій течії Дунаю через Угорщину", - сказав представник пожежної служби Жольт Габор Палотай.

Рятувальники раніше казали, що семеро людей вижили, їх витягли з води, вони не отримали серйозних травматичних ушкоджень, але мали переохолодження.

Також вказано, що туристичне судно Hableany - радянське судно, виготовлене в 1949 році і відреставроване в 1980-х роках.

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