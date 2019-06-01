Аварія туристичного катера у Будапешті: суд арештував українського капітана

Після суду адвокат Юрія С. повідомив, що капітан Viking Sygin висловив співчуття рідним і всім, хто був причетний до аварії, але продовжує стверджувати, що він не допустив помилки під час масової аварії.

У той же час суд встановив, що капітан може бути звільнений під заставу у розмірі 15 мільйонів форинтів (приблизно 1 385 00 гривень), але прокуратура подала апеляцію. Поки що невідомо, коли в справі буде друга інстанція.



Повідомляється, що перед будівлею суду на його рішення очікувала велика кількість журналістів з Південної Кореї і України.



Як повідомляв УНН, в Угорщині затримали українського капітана судна, яке зіткнулося на Дунаї з катером.



За офіційними даними, семеро людей загинули і 21 вважаються зниклими без вести. Їх шукають на ділянці Дунаю на південь від центру Будапешта. Швидкість води в Дунаї як і раніше сильна. Про це говорить той факт, що одного із загиблих знайшли в 9 кілометрах від місця трагедії.

Українець є капітаном річкового судна Viking Sygin, який зіткнувся з прогулянковим судном в угорській столиці Будапешті, у результаті чого останній затонув з 35 людьми на борту.