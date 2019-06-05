Число погибших при столкновении катеров в Венгрии возросло до 12 человек

Так, согласно информации агентства, идентификация упомянутых пяти людей означает, что число погибших в результате трагедии в прошлую среду граждан Кореи составило 12 человек, при этом 14 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Два венгерских члена экипажа также пропали без вести.

Южнокорейский представитель в Будапеште заявил, что во вторник специалисты опознали второе тело, извлеченное из-под воды на месте происшествия.

Как сообщал УНН, катер затонул на реке Дунай вечером 29 мая после столкновения с круизным судном. Инцидент произошел у моста Маргит в Будапеште. На борту катера находились 35 человек, среди которых два члена экипажа и туристы из Южной Кореи.

Национальная полиция Венгрии задержала капитана круизного судна, которое ранее столкнулось с туристическим катером в центре Будапешта на реке Дунай. Им оказался гражданин Украины.