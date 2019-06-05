Кількість загиблих при зіткненні катерів в Угорщині зросла до 12 осіб

КИЇВ. 5 червня. УНН. П'ять тіл, знайдених в річці Дунай за останні два дні, були ідентифіковані як громадяни Південної Кореї, які зникли безвісти під час аварії судна в Угорщині минулого тижня. Про це, посилаючись на заяви офіційних осіб, повідомляє Yonhap, передає УНН.