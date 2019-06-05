Кількість загиблих при зіткненні катерів в Угорщині зросла до 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. П'ять тіл, знайдених в річці Дунай за останні два дні, були ідентифіковані як громадяни Південної Кореї, які зникли безвісти під час аварії судна в Угорщині минулого тижня. Про це, посилаючись на заяви офіційних осіб, повідомляє Yonhap, передає УНН.
Так, згідно з інформацією агентства, ідентифікація згаданих п'яти людей означає, що число загиблих в результаті трагедії минулої середи громадян Кореї склало 12 осіб, при цьому 14 людей як і раніше вважаються зниклими без вести. Два угорських члени екіпажу також зникли без вісті.
Південнокорейський представник в Будапешті заявив, що у вівторок фахівці впізнали друге тіло, витягнуте з-під води на місці події.
Як повідомляв УНН, катер затонув на річці Дунай увечері 29 травня після зіткнення з круїзним судном. Інцидент стався біля мосту Маргіт у Будапешті. На борту катера перебували 35 осіб, серед яких два члени екіпажу і туристи з Південної Кореї.
Національна поліція Угорщини затримала капітана круїзного судна, яке раніше зіткнулося з туристичним катером в центрі Будапешта на річці Дунай. Ним виявився громадянин України.