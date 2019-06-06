Украинский капитан перед столкновением суден в Будапеште попал в аварию в Нидерландах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В апреле гражданин Украины, капитан теплохода Viking Sygin, попавшего в аварию с прогулочным катером на реке Дунай, ранее был вовлечен в аварию судов в Нидерландах, передает УНН со ссылкой на портал hvg.hu.
Так, согласно информации издания, капитан судна, попавшего в аварию 1 апреля этого года в Нидерландах, и капитан в текущем деле – это одно лицо. Сообщается, что мужчина был ранее привлечен к ответственности в качестве подозреваемого в Нидерландах.
Прокуратура также заявила, что капитан, согласно выводам следствия, стер данные со своего телефона после аварии в Венгрии.
Как сообщал УНН, катер затонул на реке Дунай вечером 29 мая после столкновения с круизным судном. Инцидент произошел у моста Маргит в Будапеште. На борту катера находились 35 человек, среди которых два члена экипажа и туристы из Южной Кореи.
Окружной суд Будапешта арестовал на месяц капитана теплохода Viking Sygin, гражданина Украины Юрия С., в связи с аварией с прогулочным катером на реке Дунай.
Напомним, число жертв в результате аварии увеличилось до 12 человек.