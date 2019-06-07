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Кількість жертв внаслідок аварії туристичного катера в Будапешті зросло до 19

Кількість жертв внаслідок аварії туристичного катера в Будапешті зросло до 19

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Кількість жертв в результаті зіткнення пасажирскього катера з круїзним судном на Дунаї в Будапешті, яке відбулось минулого тижня, збільшилась - 19 загиблих. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.

"Рятувальники виявили тіла ще чотирьох південнокорейських туристів. Тіло жінки з Південної Кореї знайшли в Будапешті, а одного з угорських членів екіпажу знайшли за 21 кілометр від місця аварії судна вниз за течією в місті Ерд", - йдеться в повідомленні.

Наразі зниклими безвісти досі вважаються вісім туристів і один член екіпажу катера.

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Раніше повідомлялось про 12 жертв катастрофи.

Нагадаємо, раніше окружний суд Будапешта заарештував на місяць капітана теплохода Viking Sygin, громадянина України Юрія С., в зв'язку з аварією з прогулянковим катером на річці Дунай.

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