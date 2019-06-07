Число жертв в результате аварии туристического катера в Будапеште увеличилось до 19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Число жертв в результате столкновения пассажирского катера с круизным судном на Дунае в Будапеште, которое состоялось на прошлой неделе, увеличилось — 19 погибших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
"Спасатели обнаружили тела еще четырех южнокорейских туристов. Тело женщины из Южной Кореи нашли в Будапеште, а одного из венгерских членов экипажа нашли за 21 километр от места аварии судна вниз по течению в городе Эрд", - говорится в сообщении.
Сейчас пропавшими без вести до сих пор считаются восемь туристов и один член экипажа катера.
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Ранее сообщалось о 12 жертвах катастрофы.
Напомним, ранее окружной суд Будапешта арестовал на месяц капитана теплохода Viking Sygin, гражданина Украины Юрия С., в связи с аварией с прогулочным катером на реке Дунай.