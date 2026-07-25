Аварийно-спасательные работы в Запорожье завершены после авиаударов рф - погибла женщина, 11 человек ранены
Киев • УНН
В Запорожье завершили аварийно-спасательные работы после российских авиаударов. Погибла одна женщина, 11 человек ранено, среди них трое детей.
В Запорожье завершены аварийно-спасательные работы после российских авиаударов, нанесенных днем по городу. В результате атаки погиб один человек, еще 11 получили ранения, среди них трое детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
По обновленным данным спасателей, во время разбора завалов было деблокировано тело погибшей женщины. Медицинскую помощь оказали 11 пострадавшим, а еще 11 человек получили психологическую поддержку от специалистов ГСЧС.
Аварийно-спасательные работы после российских авиаударов завершены. 1 погибший человек и 11 раненых. А также 11 человек получили психологическую поддержку от психологов ГСЧС
В результате ударов повреждены офисные и складские помещения, гаражи, восемь автомобилей, а также соседние здания. Пожары, возникшие после попаданий, спасатели полностью ликвидировали.
На месте ударов работали все экстренные службы. ГСЧС выразила соболезнования родным и близким погибшей.
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