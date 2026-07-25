Российский удар КАБами по Запорожью: количество пострадавших возросло до 11
Киев • УНН
В результате удара российскими КАБами по Запорожью пострадали 11 человек, среди которых трое детей в возрасте 3, 5 и 7 лет. Спасатели деблокировали тело погибшей женщины.
В Запорожье в результате сегодняшнего удара рф КАБами известно уже о 11 пострадавших, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях, пишет УНН.
Одиннадцати пострадавшим в результате вражеской атаки на Запорожье потребовалась помощь врачей
По его словам, людей с взрывными травмами доставили в медучреждения области. Далее медики принимают решение по каждому пострадавшему.
"Среди тех, кому потребовалась помощь врачей, трое детей - 3, 5 и 7 лет", - указал глава ОВА.
По данным ГСЧС, днем россияне сбросили авиабомбы на город. Во время разбора завалов дома спасатели деблокировали тело женщины. Раненым оказывают медицинскую помощь. Психологи ГСЧС поддержали 5 человек.
Из-за попадания есть разрушения, взрывной волной повреждены соседние дома. Пожары ликвидированы.
Напомним
Ранее сообщалось об 1 погибшей женщине и 9 пострадавших людях в результате удара РФ КАБами в Запорожье.