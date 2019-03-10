Аваков о столкновениях "Нацдружин": не будет снисхождения к боевым заслугам, и кто перешел границу, должен быть наказан
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя столкновения, устроили с правоохранителями члены праворадикальных организаций, заявил о неотвратимости наказания за правонарушения независимо от прежних заслуг нарушителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра в Facebook.
“Не будет ни понимания первопричины возмущение скандалом, ни снисхождения к боевым заслугам — так вести себя нельзя: нарушено уголовное производство, и те, кто перешел границу, должны быть наказаны”, — написал он в фейсбуке, комментируя акции представителей партии “Национальный корпус”, к которой принадлежит часть бывших бойцов добровольческого полка “Азов” по обвинению в коррупции среди окружения президента Петра Порошенко.
Любой гнев имеет “разумные пределы”, и то, что устроили во время митинга Порошенко в Черкассах представители “Национального корпуса”, по словам Авакова, недопустимо.
“Гнев через коррупционное преступление справедливый, но может он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет”, — подчеркнул министр.
“Прошу настоящих патриотов думать о стране, а не раскручивать спираль ненависти и хаоса, которая разрушает страну не меньше, чем коррупция, против которой вы справедливо протестуете”, — заявил также Аваков.
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Как сообщал УНН, в Киеве правонарушители пытались силой прорвать кордон полицейских, применили газ раздражающего действия и пиротехнику. Правоохранители были вынуждены применить в ответ физическую силу и спецсредства. Во время столкновений пострадали двое правоохранителей. (Ранее полиция Киева сообщала о трех пострадавших силовиков — двух полицейских и одного нацгвардийця — ред.)
Напомним, в Черкассах во время охраны общественного порядка в центре города, где состоялись массовые мероприятия с участием большого количества граждан, во время отъезда президента Украины представители “Национального корпуса” пытались заблокировать кортеж главы государства и начали провоцировать на драку рядовых жителей Черкасс и полицию. Активисты попытались прорваться на сцену, применяя пиротехнику. Правоохранители применили полицейские меры принуждения. Правоохранители сообщают, что в результате столкновений пострадали не менее 15 правоохранителей.