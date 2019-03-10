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Аваков про сутички "Нацдружин": не буде поблажливості до бойових заслуг, і хто перейшов межу, має бути покараний

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи сутички, які влаштували з правоохоронцями члени праворадикальних організацій, заявив про невідворотність покарання за правопорушення незалежно від колишніх заслуг порушників. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис міністра у Facebook.

“Не буде ні розуміння першопричини обурення скандалом, ні поблажливості до бойових заслуг — так поводитися не можна: порушене кримінальне провадження, і ті, хто перейшов межу, мають бути покарані”, — написав він у фейсбуці, коментуючи акції представників партії “Національний корпус”, до якої належить частина колишніх бійців добровольчого полку “Азов”, через звинувачення в корупції серед оточення президента Петра Порошенка.

Будь-який гнів має “розумні межі”, і те, що влаштували під час мітингу Порошенка в Черкасах представники “Національного корпусу”, за словами Авакова, неприпустиме.

“Гнів через корупційний злочин справедливий, але чи може він породжувати інші злочинні дії? Очевидно, ні”, — наголосив міністр.

“Прошу справжніх патріотів думати про країну, а не розкручувати спіраль ненависті і хаосу, яка руйнує країну не менше, ніж корупція, проти якої ви справедливо протестуєте”, — заявив також Аваков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Винних у вуличному насиллі в Києві і Черкасах притягнуть до відповідальності — МВС

Як повідомляв УНН, у Києві правопорушники намагалися силою прорвати кордон поліцейських, застосували газ дратівливої дії і піротехніку. Правоохоронці були змушені застосувати у відповідь фізичну силу і спецзасоби. Під час сутичок потерпіли двоє правоохоронців. (Раніше поліція Києва повідомляла про трьох потерпілих силовиків — двох поліцейських і одного нацгвардійця — ред.)

Нагадаємо, у Черкасах під час охорони громадського порядку в центрі міста, де відбулись масові заходи з участю великої кількості громадян, під час від’їзду президента України представники “Національного корпусу” намагались заблокувати кортеж голови держави і почали провокувати на бійку пересічних черкащан і поліцію. Активісти спробували прорватись на сцену, застосовуючи піротехніку. Правоохоронці застосували поліцейські заходи примусу. Наразі правоохоронці повідомляють, що внаслідок сутичок постраждало щонайменше 15 правоохоронців.

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