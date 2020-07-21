Аваков назвал недостоверной информацию о лечении в психиатрической больнице "луцкого террориста"

"Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем решить ситуацию так или иначе. И я бы вас очень просил всех быть очень осторожными в комментариях, которые вы себе позволяете, в том числе, распространяя недостоверную информацию в адрес человека, который удерживает заложников. Это не помогает ситуации, а создает дополнительное напряжение... Мы разговаривали с родственниками, мы разговаривали с женой, мы разговаривали с друзьями. Мы испытываем все методы, чтобы вопрос решился мирно", - сказал Аваков.

На уточняющий вопрос о том, какую недостоверную информацию было распространено, он ответил, "например, вы распространили информацию, что этот товарищ лечился в психиатрической больнице".

"Это - недостоверная информация", - добавил министр.

Так, ранее сегодня на Telegram-канал Департамента уголовного розыска появилась информация, что террорист, захвативший заложников в Луцке, находился на психиатрическом лечении.

Напомним, утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 заложников. Сейчас о пострадавших информации нет.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что лицо, захватившее заложников в автобусе в центре Луцка, позвонило в 9:25 в полицию, и представилось именем "Максим Плохой".

Позже Геращенко сообщил, что подозреваемым в захвате заложников в автобусе в центре Луцка является гражданин Украины, Кривош Максим Степанович - ранее дважды судимый мужчина, который около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.