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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104224 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130167 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109286 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129548 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101764 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102481 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104341 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

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Аваков назвал недостоверной информацию о лечении в психиатрической больнице "луцкого террориста"

Аваков назвал недостоверной информацию о лечении в психиатрической больнице "луцкого террориста"

Киев  •  УНН

 • 12744 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал СМИ не распространять недостоверной информации относительно человека, который захватил автобус в центре Луцка, и опроверг лечение последнего в психиатрической больнице. Об этом глава МВД сказал журналистам в Луцке, передает корреспондент УНН.

"Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем решить ситуацию так или иначе. И я бы вас очень просил всех быть очень осторожными в комментариях, которые вы себе позволяете, в том числе, распространяя недостоверную информацию в адрес человека, который удерживает заложников. Это не помогает ситуации, а создает дополнительное напряжение... Мы разговаривали с родственниками, мы разговаривали с женой, мы разговаривали с друзьями. Мы испытываем все методы, чтобы вопрос решился мирно", - сказал Аваков.

На уточняющий вопрос о том, какую недостоверную информацию было распространено, он ответил, "например, вы распространили информацию, что этот товарищ лечился в психиатрической больнице".

"Это - недостоверная информация", - добавил министр.

Так, ранее сегодня на Telegram-канал Департамента уголовного розыска появилась информация, что террорист, захвативший заложников в Луцке, находился на психиатрическом лечении.

Напомним, утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 заложников. Сейчас о пострадавших информации нет.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что лицо, захватившее заложников в автобусе в центре Луцка, позвонило в 9:25 в полицию, и представилось именем "Максим Плохой".

Позже Геращенко сообщил, что подозреваемым в захвате заложников в автобусе в центре Луцка является гражданин Украины, Кривош Максим Степанович - ранее дважды судимый мужчина, который около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.

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