"Луцький терорист" перебував на психіатричному лікуванні - поліція

"Отримано інформацію, що терорист знаходився на психіатричному лікуванні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в автобусі закриті штори, одне з вікон розбите.

“Злочинцем було здійснено 2 постріли в бік правоохоронців, після чого зловмисник викинув з автобуса гранату, яка на щастя не здетонувала”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що територію площі оточили спецпризначенці.

Нагадаємо, вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками, у місті та області введений оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 заручників. Наразі про постраждалих інформації немає.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що особа, яка захопила заручників в автобусі у центрі Луцька, зателефонувала о 9:25 у поліцію, і представилася ім’ям "Максим Плохой".