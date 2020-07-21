"Луцький терорист" перебував на психіатричному лікуванні - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. З’явилась інформація, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Департаменту карного розшуку.
"Отримано інформацію, що терорист знаходився на психіатричному лікуванні”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в автобусі закриті штори, одне з вікон розбите.
“Злочинцем було здійснено 2 постріли в бік правоохоронців, після чого зловмисник викинув з автобуса гранату, яка на щастя не здетонувала”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що територію площі оточили спецпризначенці.
Нагадаємо, вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками, у місті та області введений оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 заручників. Наразі про постраждалих інформації немає.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що особа, яка захопила заручників в автобусі у центрі Луцька, зателефонувала о 9:25 у поліцію, і представилася ім’ям "Максим Плохой".