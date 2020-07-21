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Аваков назвав недостовірною інформацію про лікування у психіатричній лікарні "луцького терориста"

Аваков назвав недостовірною інформацію про лікування у психіатричній лікарні "луцького терориста"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав ЗМІ не поширювати недостовірної інформації щодо чоловіка, який захопив автобус у центрі Луцька, і спростував лікування останнього у психіатричній лікарні. Про це голова МВС сказав журналістам у Луцьку, передає кореспондент УНН.

“Ми сподіваємось, що найближчим часом ми зможемо вирішити ситуацію так чи інакше. І я б вас дуже просив всіх бути дуже обережними в коментарях, які ви собі дозволяєте, в тому числі, поширюючи недостовірну інформацію на адресу людини, яка утримує заручників. Це не допомагає ситуації, а створює додаткову напругу... Ми розмовляли з родичами, ми розмовляли з дружиною, ми розмовляли з друзями. Ми випробуємо всі методи, щоб питання вирішилось мирно”, — сказав Аваков.

На уточнююче питання про те, яку недостовірну інформацію було поширено, він відповів, “наприклад, ви поширили інформацію, що цей товариш лікувався у психіатричній лікарні”.

“Це — недостовірна інформація”, — додав міністр.

Так, раніше сьогодні на Telegram-канал Департаменту карного розшуку з‘явилась інформація, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.

Нагадаємо, вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками,  у місті та області введений оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 заручників. Наразі про постраждалих інформації немає

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що особа, яка захопила заручників в автобусі у центрі Луцька, зателефонувала о 9:25 у поліцію, і представилася ім’ям "Максим Плохой".

Згодом Геращенко повідомив, що підозрюваним у захопленні заручників в автобусі у центрі Луцька є громадянин України, Кривош Максим Степанович - раніше двічі судимий чоловік, який близько 10 років провів у виправних установах за скоєння низки тяжких злочинів.

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