Austrian Airlines и Lufthansa отменили рейсы в Тегеран
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Авиакомпании Германии и Австрии отменили рейсы в Тегеран после информации о том, что авария украинского самолета МАУ в Иране произошла из-за ракетного обстрела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Авиакомпании Austrian Airlines и Lufthansa заявили, что отменяют свои рейсы в Иран в связи с "последними заявлениями и измененной оценкой ситуации с безопасностью воздушного пространства вокруг Тегерана".
Так, обе авиакомпании отменили рейсы в Тегеран, запланированные на пятницу, 10 января, и отметили, что "продолжают оценивать ситуацию на месте". Кроме того, Lufthansa 9 января развернула рейс LH 600, который двигался из Франкфурта в Тегеран.
Напомним, Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевшего катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.
Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины".
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился к Канаде и ряду других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.
"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране", - сказал Мусави.
Напомним, Трамп прокомментировал авиакататрофу в Иране: кто мог допустить ошибки с другой стороны. Он подозревает, что причиной аварии были не неисправности.
Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).
Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.
Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.