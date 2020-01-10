Austrian Airlines та Lufthansa скасували рейси в Тегеран

КИЇВ. 10 січня. УНН. Авіакомпанії Німеччини та Австрії скасували рейси до Тегерана після інформації про те, що аварія українського літака МАУ в Ірані сталася через ракетний обстріл. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.