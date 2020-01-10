Austrian Airlines та Lufthansa скасували рейси в Тегеран
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Авіакомпанії Німеччини та Австрії скасували рейси до Тегерана після інформації про те, що аварія українського літака МАУ в Ірані сталася через ракетний обстріл. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Авіакомпанії Austrian Airlines та Lufthansa заявили, що скасовують свої рейси до Ірану у зв'язку з "останніми заявами та зміненій оцінці ситуації з безпекою повітряного простору довкола Тегерана".
Так, обидві авіакомпанії скасували рейси до Тегерана, заплановані на п'ятницю, 10 січня, та наголосили, що "продовжують оцінювати ситуацію на місці". Крім того, Lufthansa 9 січня розвернула рейс LH 600, який рухався з Франкфурта в Тегеран.
Нагадаємо, Іран заперечує, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.
Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".
Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.
"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.
Нагадаємо, Трамп прокоментував авіакататрофу в Ірані: хтось міг припуститись помилки з іншого боку. Він підозрює, що причиною аварії були не несправності.
Варто відзначити, раніше ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).
Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.
Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.