Іран заперечує версію про потрапляння ракети в літак МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Іран заперечує, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою. Таку заяву зробив офіційний представник іранського уряду Алі Рабей, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Всі ці повідомлення є психологічною війною проти Ірану ... все ті країни, громадяни яких перебували на борту літака, можуть відправляти представників, і ми настійно закликаємо Boeing направити свого представника, щоб приєднатися до розслідування і вивчення чорних скриньок", - сказав Рабей.
Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".
Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.
"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.
Нагадаємо, Трамп прокоментував авіакататрофу в Ірані: хтось міг припуститись помилки з іншого боку. Він підозрює, що причиною аварії були не несправності.
Варто відзначити, раніше ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).
Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.
Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.