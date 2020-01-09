Иран отрицает версию о попадании ракеты в самолет МАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевшего катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой. Такое заявление сделал официальный представитель иранского правительства Али Рабей, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Все эти сообщения являются психологической войной против Ирана ... все те страны, граждане которых находились на борту самолета, могут отправлять представителей, и мы настоятельно призываем Boeing направить своего представителя, чтобы присоединиться к расследованию и изучению черных ящиков", - сказал Рабей.
Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины".
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился к Канаде и ряду других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.
"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране", - сказал Мусави.
Напомним, Трамп прокомментировал авиакататрофу в Иране: кто мог допустить ошибки с другой стороны. Он подозревает, что причиной аварии были не неисправности.
Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).
Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.
Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.