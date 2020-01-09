Іран звернувся до Канади та інших країн за даними про катастрофу літака МАУ

КИЇВ. 10 січня. УНН. Офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України". Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters і іранське агентство IRNA.