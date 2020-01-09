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Іран звернувся до Канади та інших країн за даними про катастрофу літака МАУ

Іран звернувся до Канади та інших країн за даними про катастрофу літака МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України". Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters і іранське агентство IRNA.

"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зробив публічну заяву із закликом до міжнародних партнерів надати докази щодо причин катастрофи літака МАУ в Ірані, бо США ще не надали йому фактів, які згадувалися в ЗМІ.

Варто відзначити, раніше ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО. 

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

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