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Иран обратился к Канаде и другим странам за данными о крушении самолета МАУ

Иран обратился к Канаде и другим странам за данными о крушении самолета МАУ

Киев  •  УНН

 • 16200 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился к Канаде и ряду других стран с просьбой поделиться данными о крушении под Тегераном пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и иранское агентство IRNA.

"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любому другому правительству, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следственному комитету в Иране", — сказал Мусави.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сделал публичное заявление с призывом к международным партнерам предоставить доказательства причин катастрофы самолета МАУ в Иране, так США еще не предоставили ему фактов, которые упоминались в СМИ.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.

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