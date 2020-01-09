Иран обратился к Канаде и другим странам за данными о крушении самолета МАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился к Канаде и ряду других стран с просьбой поделиться данными о крушении под Тегераном пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и иранское агентство IRNA.
"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любому другому правительству, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следственному комитету в Иране", — сказал Мусави.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сделал публичное заявление с призывом к международным партнерам предоставить доказательства причин катастрофы самолета МАУ в Иране, так США еще не предоставили ему фактов, которые упоминались в СМИ.
Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).
Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.
Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.