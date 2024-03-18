Аудит лесного и охотничьего хозяйства: Счетная палата обнаружила более 20 миллиардов гривен убытков

Результаты аудита Счетной палаты по лесному и охотничьему хозяйству доказывают, что война, пожары и незаконная вырубка деревьев нанесли государству ущерб почти на 23 миллиарда гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

Детали

Отмечается, что аудит охватывает период 2020-2022 годов и I половину 2023 года. Было установлено, что за этот период на сферу лесного и охотничьего хозяйства из госбюджета использовали 1,9 млрд грн, а лесопользователи уплатили государству 16 млрд гривен.

Отрасль относительно хорошо функционирует и демонстрирует хорошие результаты, несмотря на военное положение. В то же время внутренний контроль в Гослесагентстве был недостаточно эффективным для предотвращения нарушений и обеспечения исполнительской дисциплины. Это привело, в частности, к потере части документов, которые были восстановлены только после завершения аудита на объектах контроля - подчеркнул ответственный за проведение аудита - член Счетной палаты Виктор Богун.

В частности, аудиторы выявили факты ненадлежащего управления ГП "Леса Украины" объектами госсобственности: учета активов и передачи имущества, что создавало риски их потери.

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Так, выборочной проверкой учета и передачи имущества 19 лесохозяйственных предприятий, с площадью лесного фонда 1,3 млн га, установлено не отражение в учете государственного предприятия почти 34% площадей лесного фонда, а учетная стоимость полученных активов не переоценена до справедливой.

Заметим, что после выявленных Счетной палатой фактов ГП "Леса Украины" проинформировало, что привлечет независимую оценочную компанию для установления справедливой стоимости активов - заявили в Счетной палате.

Также аудит выявил, что за указанный период государству было нанесено 20,3 млрд грн убытков от пожаров и 845,7 млн грн ущерба - в результате незаконной вырубки деревьев. При этом ситуацию осложняет сокращение количества лесников и слабая работа по взысканию компенсаций с нарушителей, поскольку ущерб в сумме 731,0 млн грн нанесли невыявленные лица.

Кроме того, по состоянию на 1 июля 2023 года война нанесла лесному фонду, его предприятиям и учреждениям ущерб и убытки на 1,2 млрд гривен.

Также как отметил Председатель Гослесагентства Виктор Смаль, еще около миллиона га леса находятся под временным контролем российских оккупантов, 500 тыс. га лесов - заминировано, на 100 тысячах га идут боевые действия.

Дополнение

В ведомстве отмечают, что несмотря на наличие положительных тенденций, связанных с начатой в 2022 году реформой отрасли, в сфере лесного и охотничьего хозяйства Украины все еще существует ряд проблем.

В частности, это слабая работа по возмещению нанесенного ущерба или недостаточный контроль за учетом активов.

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Согласно данным счетной палаты, в указанный период в Украине было продано 41,2 млн кубометров древесины и лесопродукции:

- 13,3 млн кубометров - населению и предприятиям соцсферы.

- 11,3 млн кубометров - экспортировали (больше всего - в Румынию, Китай и Венгрию).

Аудит показал, что за три года рентабельность предприятий Гослесагентства увеличилась в пять раз, стоимость активов и собственного капитала выросла в более чем в 6,4 раза, объем собственного капитала предприятия вырос на 30 процентов. Количество убыточных предприятий уменьшилось с 17 с убытками в более 53 млн грн в 2020 году, до шести - 43 млн гривен в 2022 году - резюмировали в Счетной палате.

В ведомстве добавили, что согласно реформе, начавшейся в 2022 году, в новосозданное ГП "Леса Украины" передали имущество, права и обязанности 146 лесохозяйственных предприятий. Сократилось и количество территориальных органов Гослесагентства - с 24 до 9.

Напомним

С помощью международных партнеров Украина создаст Координационный центр по оценке экологического ущерба для оценки и документирования экологического ущерба, нанесенного российской агрессией, с целью восстановления экосистем и взыскания ущерба с России.