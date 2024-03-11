Экс-руководителя лесхоза подозревают в незаконной вырубке 10 тысяч деревьев - ГБР

ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю лесхоза в Винницкой области, который позволил незаконно вырубить 10 тысяч деревьев на почти 60 млн грн. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Детали

Уточняется, что работники ГБР сообщили о подозрении одному из бывших руководителей Могилев-Подольского лесхоза в Винницкой области, который незаконно подписал документы на вырубку более 10 тысяч деревьев.

Известно, что чиновник противоправно выдал 6 лесорубных билетов для проведения санитарных и сплошных рубок. При этом, он знал, что лесхоз не имел официальных оснований для проведения этих работ.

Незаконные рубки были проведены на территории четырех лесничеств. На площади почти 17 га было срублено более 10 тысяч деревьев разных пород. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 58,5 млн грн - говорится в сообщении.

Его подозревают в умышленном совершении действий, выходящих за пределы его полномочий, что повлекло тяжкие последствия. За это ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Расследование продолжается, чтобы установить все обстоятельства и других причастных лиц.

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