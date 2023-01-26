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Атомная энергетика и алмазы: экономист рассказал, что может включать 10-й пакет санкций против рф

Киев • УНН

 • 1064272 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Идея санкционной политики заключается в том, чтобы показать миру и самим россиянам, что пока страна продолжает агрессивную войну, у нее нет будущего. Поэтому создаются условия для сокращения экспорта российских товаров и увеличения вывода денег из рф. Вполне вероятно, что 10-й пакет санкций это усилит. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по международным экономическим отношениям Иван Ус.

Атомная энергетика и алмазы: экономист рассказал, что может включать 10-й пакет санкций против рф

Цитата

«Главная идея санкций – чтобы у россии было меньше возможностей иметь средства. Это касается и продажи определенных товаров, и возможности ведения бизнеса в россии. Есть информация, что денег, которые вывели из россии в 3-м квартале 2022 года, было в 26 раз больше, чем в 3-м квартале 2021 года. Это в значительной степени влияет на налоговую базу российской федерации. Выводятся деньги, с которых уплачивались налоги, а значит бюджет их недополучает. Концепция Запада – дать понять всем, что у россии нет будущего, пока она не остановит агрессию, что будет все меньше денег. Это не та страна, которая будет экономить на своих войсках и пропаганде. А вот на чем будет экономить – так это, например, на медицине. Уже есть расчеты, что в районных больницах рф расходы на лекарства сократились на 32%. Это мелочи, которые постепенно накапливаются», – рассказал Ус.

Экономист отметил, что в следующем пакете санкций может быть расширен круг физических и юридических лиц. Ведь еще есть банки, против которых можно применить санкции. Кроме того, активно идут дискуссии о том, что до сих пор многие россияне-сторонники путина могут спокойно ездить в Европу.

«Еще сейчас обсуждают атомную энергетику, о введении санкций в этой области. Это будет дополнительное давление на рф, чтобы они демилитаризовали Запорожскую АЭС. Потому что для стран, которые далеко от Украины, которым ход войны возможно не так интересен, постоянно говорят об угрозе Запорожской АЭС, ведь она самая большая в Европе. Это видят и разработчики санкций, их концепция – надавить на россию именно через атомную отрасль», – считает экономист.

До сих пор не подпадает под санкции российская алмазодобывающая отрасль. Эксперт отмечает, что согласно информации по экспорту россии в 2021 году, на первом месте были углеводороды (нефть, газ и производные от них продукты), а на втором – ценные металлы и алмазы.

«Но если по атомной энергетике есть угроза, что Венгрия может быть против, то по алмазам – Бельгия. Потому что Антверпен – это один из центров торговли бриллиантами. Однако, хочется надеяться, что они не будут так активны, ведь россия – не единственный поставщик. А вот для россии бриллианты играют как раз очень важную роль. Это вторая статья экспорта, и для них будет болезненным включение алмазов в 10-й пакет санкций», – отметил Ус.

Экономист также предположил вероятное включение в санкции и других стран, которые помогают россии в вооруженной агрессии против Украины. Возникает впечатление, что Запад пытается построить новую так называемую “ось зла”, как это было во время Второй мировой войны в виде Берлин-Рим-Токио. Только новая “ось” выглядит следующим образом: Москва-Минск-Тегеран-Пхеньян.

«Почему это делается? Потому что как только говорится о такой “оси”, то её противники сразу становятся на одну сторону. То есть, когда мы говорим, что к Москве присоединяется Тегеран, это означает, что к антироссийской коалиции присоединяются Саудовская Аравия и Израиль. Когда мы говорим о Пхеньяне – здесь Япония и Южная Корея. И скорее всего, 10-й пакет санкций еще больше даст понять миру, что проблема есть не только в россии, но и в сотрудничестве рф с Ираном и Северной Кореей», – рассказал эксперт.

Кроме того, активно обсуждаются санкции против беларуси, которая в определенной степени, хоть и не прямо, вовлечена в войну против Украины. Экономист считает, что разработчики санкционной политики детально изучают, на чем еще Беларусь может зарабатывать, и перерезать эти источники дохода. Кроме того, могут быть наложены санкции на страны, которые помогают беларуси обходить уже введенные ограничения.

«То есть, если будет установлено, что, например, беларусь через третью страну продает строительные материалы, то, возможно, против той страны, которая позволяет это делать, могут быть наложены ограничения. Таким образом уменьшается мотивация других стран давать возможность торговать белорусскими товарами», – считает Ус.

Напомним

Европейский Союз намерен ввести 10-й пакет санкций против россии в годовщину полномасштабного вторжения.

Также Европейская комиссия предоставит предложения по санкциям против Беларуси на этой неделе.

Экономист дал прогноз, что будет с экономикой россии в 2023 году.

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