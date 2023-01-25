ЄС надасть пропозиції щодо санкцій проти білорусі цього тижня - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Європейська комісія надасть пропозиції щодо санкцій проти білорусі цього тижня. Про це у своєму Twitter повідомив журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк, передає УНН.
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“Пропозиції Європейської комісії про новий пакет санкцій проти білорусі мають бути представлені пізніше цього тижня разом із пропозиціями щодо стелі цін на російське дизельне паливо і мазут”, — ідеться в повідомленні Йозвяка.
Додамо
У ЄС узгодили продовження всіх економічних санкцій проти рф.