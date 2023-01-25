ЄС надасть пропозиції щодо санкцій проти білорусі цього тижня - ЗМІ

Цитата

“Пропозиції Європейської комісії про новий пакет санкцій проти білорусі мають бути представлені пізніше цього тижня разом із пропозиціями щодо стелі цін на російське дизельне паливо і мазут”, — ідеться в повідомленні Йозвяка.

Додамо

У ЄС узгодили продовження всіх економічних санкцій проти рф.