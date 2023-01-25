ЕС представит предложения о санкциях против беларуси на этой неделе - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Европейская комиссия предоставит предложения о санкциях против беларуси на этой неделе. Об этом в своём Twitter сообщил журналист “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, передает УНН.
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“Предложения Европейской комиссии о новом пакете санкций против беларуси должны быть представлены позднее на этой неделе вместе с предложениями по потолку цен на российское дизельное топливо и мазут”, — говорится в сообщении Йозвяка.
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В ЕС согласовали продление всех экономических санкций против рф.