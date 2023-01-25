ЕС представит предложения о санкциях против беларуси на этой неделе - СМИ

Цитата

“Предложения Европейской комиссии о новом пакете санкций против беларуси должны быть представлены позднее на этой неделе вместе с предложениями по потолку цен на российское дизельное топливо и мазут”, — говорится в сообщении Йозвяка.

Добавим

В ЕС согласовали продление всех экономических санкций против рф.