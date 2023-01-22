ЄС планує запровадити 10-й пакет санкцій проти рф у лютому - журналіст

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"10-й пакет санкцій ЄС проти росії буде запроваджено приблизно в першу річницю повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого. Санкції проти білорусі можуть бути запроваджені ще раніше", - написав він.

Також Йозвяк додав, що перегляд граничної ціни на російську нафту може відбутися на початку березня.

Доповнення

Європейська комісія почала консультації з послами ЄС не тільки щодо 10-го пакету санкцій проти росії, а й щодо санкцій проти білорусі.