ЕС планирует ввести 10-й пакет санкций против рф в феврале - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Европейский союз намерен ввести 10-й пакет санкций против россии в годовщину полномасштабного вторжения. Санкции против беларуси могут быть введены раньше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.
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"10-й пакет санкций ЕС против россии будет введен примерно в первую годовщину полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля. Санкции против беларуси могут быть введены еще раньше", - написал он.
Также Йозвяк добавил, что пересмотр предельной цены на российскую нефть может произойти в начале марта.
Дополнение
Европейская комиссия начала консультации с послами ЕС не только по 10-му пакету санкций против россии, но и по санкциям против беларуси.