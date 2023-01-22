ЕС планирует ввести 10-й пакет санкций против рф в феврале - журналист

Цитата

"10-й пакет санкций ЕС против россии будет введен примерно в первую годовщину полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля. Санкции против беларуси могут быть введены еще раньше", - написал он.

Также Йозвяк добавил, что пересмотр предельной цены на российскую нефть может произойти в начале марта.

Дополнение

Европейская комиссия начала консультации с послами ЕС не только по 10-му пакету санкций против россии, но и по санкциям против беларуси.