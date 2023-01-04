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“Матимуть реальні проблеми з виконанням бюджету”: економіст дав прогноз, що буде з економікою росії у 2023 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Поки санкції, введені на нафтогазову промисловість росії, маловідчутні. Але поступово їх дія посилюватиметься і цілком ймовірно обмеження призведуть до повного зникнення Фонду національного добробуту, а працівники бюджетних установ залишаться без фінансування. Про це в коментарі УНН розповів експерт з міжнародних економічних відносин Іван Ус.

“Матимуть реальні проблеми з виконанням бюджету”: економіст дав прогноз, що буде з економікою росії у 2023 році

Деталі

"Якщо брати контракти на нафту Urals, то спотова ціна становить 53 долари за барель. Тобто виходить, що стеля, яку встановили, вища за реальну ціну. Тому поки що на економіку росії це ніяк не впливає. Проте, коли ввели стелю, було чітко сказано, що за два місяці вона буде переглядатися. Я прогнозую, що в лютому її зменшать. Якщо ціна буде така сама, як зараз – 53 долари, то стеля буде 50 доларів", – зазначив економіст.

Експерт зазначив, що стелю ціни встановлено лише для нафти, яку росія продає іншим країнам морським шляхом. На трубопровідну ці обмеження не діють. Проте, трубами рф може продавати нафту лише до ЄС або Китаю. Більшість танкерів завантажують російську нафту в Новоросійську, для чого їм необхідно пройти через протоки Босфор і Дарданелли, які контролюються Туреччиною і яка заявила про заборону пропуску з 1 грудня для незастрахованих танкерів. Через що росія змушена буде піти на умови країн, куди постачає нафту, і продавати не вище встановленої стелі.

"Якщо ціна зросте вище стелі, або стеля опуститься, то вже тоді почнуться проблеми, але не критичні. Якщо не помиляюся, то собівартість їх нафти на рівні 30 доларів. Тобто, це щоб вкластися в нуль", – розповів Ус.

Хоча експерт припускає, що не суттєво, але все ж таки і собівартість російської нафти зростатиме. В першу чергу, через технологічні санкції. Адже щоб доставити нафту до порту і завантажити, потрібні певні технології, в яких росія зараз обмежена. Необхідно шукати сірі схеми з постачання обладнання, що призведе до його здорожчання.

Цитата

"Важливо ще уточнити, що в бюджеті на рік росія заклала вартість нафти в 70 доларів. Якщо вони зараз продають нижче стелі, а я прогнозую, що і вона буде нижчою, то це буде вже недобір коштів, які вони запланували в свій бюджет. В результаті, в них не буде достатньо коштів для виконання бюджету. А залучити ці кошти буде проблематично. Основні кредитори їх не дадуть росії, а в Індії свої проблеми, тож навряд для них пріоритетом буде порятунок росії. Якщо не в першій, то в другій половині цього року в них будуть реальні проблеми з виконанням свого бюджету, оскільки основне джерело не буде давати стільки, скільки вони розраховують. Настане той момент, коли бюджетники просто перестануть своєчасно отримувати зарплату", – вважає експерт.

Додамо

Щодо стелі ціни на газ, то економіст зазначив, що навіть і без її встановлення росія поступово може перестати заробляти на “блакитному паливі”.

"ЄС почав диверсифікувати джерела постачання газу і це важливо. росія звикла, що від неї всі залежать. Але зараз виходить, що вже не відіграє, як раніше їм здавалося, монопольної ролі на ринку ЄС. І якщо Європа і далі буде зменшувати вплив росії за рахунок інших країн, то може так скластися, що рф не зможе заробляти на ринку ЄС. Це суттєво вплине на їх економіку, адже значною мірою вона будується на продажі нафти і газу", – розповів Ус.

Економіст нагадав, що наприкінці 80-х збільшився видобуток нафти в Саудівській Аравії, що призвело до обвалу цін та розпаду СРСР.

"По-перше, значною мірою вони будували економіку на продажі нафти і газу. По-друге, СРСР був значним імпортером зерна. А так як скоротилися доходи від енергоносіїв, виникла загроза голоду. Це стало однією з причин, чому для Радянського Союзу найкращим рішенням було зникнути зі світової мапи. Є ймовірність, що росію чекатиме те саме. Зменшення залежності від російських енергоносіїв, санкції і введення стелі цін призведуть до того, що в них елементарно не буде грошей. Крім того, росія, на відміну від Радянського Союзу, веде війну. За даними Forbes, вони вже витратили 82 млрд доларів за три квартали минулого року. Тому удар буде дуже суттєвий, хоч і не одразу помітний. Ми вже бачимо, як вони витрачають свої заощадження з Фонду національного добробуту. У жовтні зʼявилася інформація, що вони взяли звідти 1 трлн рублів. Думаю, що зараз там менше, ніж 10 трлн і є ймовірність, що в цьому році це Фонд просто зникне", – спрогнозував експерт.

Нагадаємо

23 грудня Євросоюз затвердив стелю цін на газ на рівні 180 євро/МВт-год.

5 грудня набув чинності ембарго Європейського союзу на експорт російської нафти морем, а також стеля ціни на російську нафту, що перевозиться морем, у 60 доларів за барель. Він був узгоджений країнами ЄС, "Великої сімки" та Австралією.

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