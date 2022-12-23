ЄС остаточно затвердив стелю цін на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Євросоюз затвердив стелю цін на газ на рівні 180 євро/МВт-год. Про це повідомили у Раді ЄС 22 грудня, пише УНН.
Цитата
"Рада ЄС офіційно ухвалює тимчасовий механізм для обмеження завищених цін на газ", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Офіційно ухвалений Радою ЄС регламент, як повідомляється, встановлює механізм корекції ринку для захисту громадян та економіки від надмірно високих цін. Регламент спрямований на обмеження випадків завищення цін на газ у ЄС, які не відображають ціни на світовому ринку, забезпечуючи при цьому безпеку енергопостачання та стабільність фінансових ринків.
Механізм корекції ринку буде автоматично активовано, якщо відбудеться таке:
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- Ціна на місяць наперед на нідерландському газовому хабі TTF перевищує 180 євро/МВ-тч протягом трьох робочих днів;
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- Ціна на TTF на місяць вперед на 35 євро вища, ніж ціна на СПГ на світових ринках за ті самі три робочі дні.
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Міністри енергетики ЄС досягли політичної угоди щодо регламенту Ради ЄС 19 грудня 2022 року.
Реглямент було ухвалено 22 грудня у письмовій формі. Тепер його буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС і він набуде чинності 1 лютого 2023 року. Механізм застосовуватиметься з 15 лютого 2023 року. Регламент діятиме протягом одного року.
Доповнення
У кремлі пригрозили "відповідним рішенням" через встановлення стелі цін на газ.